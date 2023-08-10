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В Финляндии потребовали не давить на Украину

Глава МИД Финляндии Валтонен: на Украину нельзя давить для завершения конфликта

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Global Look Press

Украина имеет право самостоятельно решать, когда ей пойти на мирные переговоры для урегулирования конфликта, считает глава МИД Финляндии Элина Валтонен. В интервью финскому агентству STT она отметила, что в этом вопросе нельзя как-либо воздействовать на Киев.

«Очень важно, чтобы на Украину ни в каком направлении ниоткуда не оказывалось давление <…> Украина сможет определить, когда она будет готова к мирным переговорам или, возможно, к миру», — цитирует слова Валтонен портал Demokraatti.

Она добавила, что западные государства пытаются способствовать миру на Украине «лучшим способом» — поддержкой Киева. Валтонен подчеркнула, что Запад готов помогать украинской стороне длительное время и считает бессмысленными обвинения в создании рисков для дальнейшей эскалации конфликта из-за военной помощи.

Ранее в России назвали условия для мирного разрешения конфликта на Украине.

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