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Экс-разведчик США высмеял слова Байдена об «уже проигравшем Путине»

Экс-разведчик США Риттер: нападки Байдена на Путина вскрыли правду об Украине

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Jonathan Ernst/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пытается убедить жителей страны в том, что Россия уже проиграла в украинском конфликте. Однако этим он только вводит людей в заблуждение, заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

Эксперт отметил, что таким образом официальный Вашингтон стремится оправдать огромные траты на поддержку Киева. Однако, по его словам, никакие высказывания чиновникам Белого дома не смогут повлиять на правду.

«Когда он (Джо Байден – «Газета.Ru») говорит: «[Владимир] Путин проиграл!» — ну не будет же тот сидеть перед телевизором и вздыхать: «А я то и не знал! Спасибо, Джо, что сказал. Я сдаюсь!» — сыронизировал Риттер.

При этом он добавил, что западные политики хотят скрыть реальное положение дел и заставить людей не задавать «лишних вопросов». Тем не менее все стороны конфликта «знают правду», подытожил бывший разведчик.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин предположил, что НАТО и впредь будет использовать Киев ради ведения опосредованной войны против Москвы. Как пояснил дипломат, на это четко указывают итоги июльского саммита Альянса.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.

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