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Путин подписал закон о выезде за границу имеющих доступ к гостайне

Путин подписал закон об ограничении выезда за границу имеющих доступ к гостайне

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому ряд категорий лиц, имеющих доступ к секретной информации, должны будут уведомлять о выездах за границу Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Службу внешней разведки (СВР). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующий документ устанавливает процедуру оформления допуска к государственной тайне и условия его прекращения. Также вводится термин «режим секретности» и уточняется определение «допуск к государственной тайне».

Закон также вводит дополнительные основания для отказа в допуске к государственной тайне.

24 мая сообщалось, что Госдума приняла законопроект о дополнительных ограничениях по доступу к государственной тайне. Отмечалось, что согласно закону гражданину России может быть отказано в допуске к гостайне, если у него или членов его семьи есть счета и вклады в иностранных банках за пределами страны, недвижимость за границей или если они пользуются иностранными финансовыми инструментами.

Ранее комитет ГД одобрил проект об уведомлении ФСБ о выездах за границу лиц, владеющих гостайной.

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