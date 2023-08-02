Пашинян заявил, что соперничество между РФ и Западом не связано с Арменией напрямую

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что соперничество между Россией и Западом напрямую с Арменией не связано. Об этом Пашинян сказал в интервью телеканалу Euronews.

Премьер-министр Армении напомнил, что соперничество между державами не связано напрямую с его страной. Он подчеркнул, что с 24 февраля 2022 года сопредседатели Минской группы ОБСЕ, которая была создана для решения карабахского конфликта, перестали взаимодействовать, что привело к серьезным проблемам.

Пашинян отметил, что хотел бы, чтобы гражданские общества и Армении, и Азербайджана потребовали от своих властей «мирной повестки».

Ранее Никол Пашинян заявил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможность взаимного признания территориальной целостности, однако публично тот не дал согласие на это.

25 июля премьер-министр Армении во время пресс-конференции заявлял, что мирное соглашение с Азербайджаном может быть подписано до конца года в случае налаживания диалога с Баку. По его словам, маловероятно, что в договоре будет пункт о Нагорном Карабахе, который может устроить обе стороны.

Ранее Путин пошутил

про «всемогущее правительство России».