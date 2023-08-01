В Каталонии настаивают на проведении референдума

Глава правительства испанской Каталонии Пере Арагонес заявил, что в регионе необходимо провести референдум для того, чтобы местные жители самостоятельно определили свое будущее. Об этом сообщает ТАСС.

«Санчес должен будет заняться каталонской повесткой, выполнить обязательства, положить конец бюджетному дефициту», — сказал Арагонес.

Ранее Арагонес и мэр Барселоны Ада Колау отказались приветствовать короля Испании Фелипе VI на церемонии открытия всемирного конгресса мобильной связи (MWC). Такая же ситуация произошла днем ранее на официальном ужине для участников MWC. Арагонес и Колау отказались стоять в очереди представителей власти, принимавших короля, в знак своего неприятия монархии.

До этого Арагонес заявил, что надеется в будущем году достичь успеха в соглашении, связанном с проведением референдума о получении независимости этого региона от Испании. Об этом говорится на странице каталонского правительства в Twitter.

По словам политика, 2023 год должен стать годом для того, чтобы придать форму «соглашению о четкости», добиться силы и внутренней легитимности, «чтобы защищаться перед государством в качестве предложения о стране, способной получить признание на международном уровне».

Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что в Каталонии никогда не пройдет референдум об отделении от королевства.