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Секретарь Совбеза РФ оценил санкции и их влияние

Патрушев на примере Карелии разъяснил, почему санкции стран Запада провалились

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Запад рассчитывает добиться развала экономики России, создавая дополнительные социальные проблемы, но введенные им санкции не принесли какого-либо результата и можно рассмотреть влияние ограничений на примере Карелии, утверждает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Об этом сообщает ТАСС.

«Наряду с военными, террористическими и информационными вызовами Россия столкнулась с развязанной Западом экономической войной против нашей страны. Запад преследует цель развалить экономику нашей страны...» — уточнил Патрушев.

Как подчеркнул секретарь Совбеза России, санкционное давление со стороны Вашингтона, Брюсселя и Лондона, оказалось испытанием для российской экономики.

По словам Патрушева, «рестрикции недружественных стран не достигли ожидаемых ими результатов».

«Экономика Карелии выстояла благодаря значительному экономическому потенциалу, созданному совместными усилиями федеральных и региональных органов власти...» — отметил он.

До этого в Госдепе США пообещали продолжать вводить и усиливать антироссийские санкции.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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