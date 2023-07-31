СМИ оценили шансы Украины на вступление в Евросоюз

Колумнист издания Financial Times Тони Барбер утверждает, что вступление в Евросоюз может оказаться для Украины еще более непосильной задачей, чем вступление в Североатлантический альянс.

По его мнению, членство в ЕС Украине может даться сложнее, чем вхождение в альянс. Журналист обуславливает это тем, что Киеву будет сложно выполнить формальные требования для вступления в объединение, в частности в том, что касается верховенства права и рыночной экономики.

Барбер добавил, что на текущий момент в Евросоюз также хотят вступить Албания, Молдавия, Черногория, Северная Македония, Сербия, Босния и Герцеговина, Грузия и Турция. Подобная ситуация потребует обстоятельных реформ институтов и законодательства Евросоюза, на что правительства и избиратели стран-членов, судя по всему, не готовы, утверждает журналист.

До этого бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский заявил, что Украина имеет возможность вступить в Евросоюз до завершения текущего десятилетия.

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