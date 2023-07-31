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СМИ оценили шансы Украины на вступление в Евросоюз

FT: Украине будет еще сложнее вступить в ЕС, чем в НАТО

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Armando Franca/AP

Колумнист издания Financial Times Тони Барбер утверждает, что вступление в Евросоюз может оказаться для Украины еще более непосильной задачей, чем вступление в Североатлантический альянс.

По его мнению, членство в ЕС Украине может даться сложнее, чем вхождение в альянс. Журналист обуславливает это тем, что Киеву будет сложно выполнить формальные требования для вступления в объединение, в частности в том, что касается верховенства права и рыночной экономики.

Барбер добавил, что на текущий момент в Евросоюз также хотят вступить Албания, Молдавия, Черногория, Северная Македония, Сербия, Босния и Герцеговина, Грузия и Турция. Подобная ситуация потребует обстоятельных реформ институтов и законодательства Евросоюза, на что правительства и избиратели стран-членов, судя по всему, не готовы, утверждает журналист.

До этого бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский заявил, что Украина имеет возможность вступить в Евросоюз до завершения текущего десятилетия.

Как сообщили «Известия», банкоматы в России перестали принимать доллары и евро.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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