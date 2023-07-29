В МИД РФ отреагировали на попытки стран Запада вмешаться в саммит с участием Африки

Попытки стран Запада испортить второй саммит Россия — Африка в Петербурге ни к чему не привели, однако козни еще продолжаются, утверждает официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Российскому дипломату задали вопрос, можно ли однозначно говорить, что все попытки Запада, если не сорвать, то испортить атмосферу форума, не увенчались успехом.

«Абсолютно. Могу сказать, что то, что было ими задумано, не случилось. То, что они будут продолжать делать пакости нашей стране и всему миру — это тоже очевидно», — подчеркнула Захарова.

По словам представителя дипведомства, в глобальном плане попытки Запада как-либо повлиять на саммит РФ — Африка обречены на провал.

«Но глобально мир переживет и это. И переживает. И по одной простой причине: потому что система двуполярная, или биполярная, уже закончилась, а однополярная не случилась», — заключила Захарова.

До этого президент РФ Владимир Путин и лидеры африканских стран приняли декларацию саммита Россия — Африка.

Ранее Путин написал статью об Африке.