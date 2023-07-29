В Кремле рассказали о планах Путина посетить парад в честь дня ВМФ в Петербурге

Четыре африканских президента, которые участвовали в саммите Россия – Африка, посетят парад в честь дня Военно-Морского Флота вместе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Мероприятие планируется в воскресенье, 30 июля.

«Завтра Путин примет участие в главном военно-морском параде и в Финском заливе на Кронштадтском рейде, и в акватории Невы», — подчеркнул представитель Кремля.

До этого Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада. Петербургским властям поручается оказать содействие в подготовке и проведении Главного военно-морского парада. В 22:30 мск пройдет артиллерийский салют.

Также сообщалось, что Путин и лидеры Африки не будут подписывать меморандум по Украине.

Ранее Путин написал статью об Африке.