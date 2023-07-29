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Блинкен обсудил ситуацию в Нигере с экс-главой африканской страны

Блинкен попросил экс-главу Нигера помочь разрешить ситуацию в африканской стране

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Leah Millis/Pool/Reuters

Руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с отстраненным от власти президентом Нигера Мохамедом Базумом и экс-главой этой страны Махамаду Иссуфу, попросив последнего поспособствовать урегулированию ситуацию в стране в пользу законных властей. Об этом сообщает ТАСС.

Миллер подчеркнул, что в рамках разговора с Иссушу Блинкен выразил серьезную обеспокоенность задержанием Базума.

«Госсекретарь выразил сожаление в связи с тем, что удерживающие Базума ставят под угрозу годы успешного сотрудничества и сотни миллионов долларов помощи, которые поддерживают население Нигера. Он попросил бывшего президента Иссуфу продолжать усилия по разрешению ситуации в пользу демократически избранного гражданского правительства», — подчеркнул Миллер.

До этого Совбез ООН осудил попытку сменить власть в Нигере и призвал к немедленному освобождению президента страны Мохамеда Базума.

В Уганде связали попытку переворота в Нигере с бедностью в Африке, сообщили «Известия».

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.

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