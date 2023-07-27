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Путин рассказал об отношении стран Африки к многополярности

Путин заявил, что Россия и страны Африки вместе выступили за многополярность

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и страны Африки вместе выступают за многополярность. Его словам на приеме в честь гостей саммита «Россия-Африка» передает РИА Новости.

«Сейчас Россия и страны Африки вместе выступают за формирование справедливого и многополярного мироустрйоства на основе принципов суверенного равенства, уважения права народов определять самим свою судьбу», — сказал российский лидер.

До этого депутат Госдумы РФ, первый зампред комитета по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов в рамках работы на полях второго саммита экономического и гуманитарного форума «Россия-Африка» назвал озвученную Путиным уверенность в укреплении архитектуры многополярного мира с помощью стран Африканского союза проявлением устойчивости российской внешней доктрины, которая всегда была ориентирована на равное партнерство между странами.

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» высказывал мнение, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.

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