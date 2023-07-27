Песков уточнил, когда Путин подарил вертолет президенту Зимбабве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что вертолет, о котором ранее сообщало Министерство информации Зимбабве, был подарен президенту страны еще в прошлом году.

«Это было в прошлом году», — сказал Песков.

До этого Министерство информации Зимбабве сообщило в Twitter, что президент России Владимир Путин подарил главе государства Эммерсону Мнагагве президентский вертолет.

Встреча глав государств состоялась в Санкт-Петербурге 27 июля в рамках саммита Россия — Африка. На мероприятие приехали множество лидеров африканских государств. Параллельно с основным форумом, проходят также ряд экономических и гуманитарных мероприятий. Двухдневный саммит должен продлиться вплоть до 28 июля.

Мнангагва заявлял, что в Африке во многом солидарны со взглядами России по проблеме неоколониализма на континенте.

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой в своей статье для «Известий» писал, что стремление африканских стран к дружбе с Россией — отчасти попытка присоединиться к тому «ковчегу, который останется на плаву, когда весь мир поглотит пучина».

Ранее Путин написал статью об Африке.