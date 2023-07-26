Путин поручил принять меры для повышения престижа профессии педагога

Российский президент Владимир Путин поручил Министерству культуры включить тему повышения престижа профессии педагога в госзаказ на создание фильмов и социальной рекламы. Об этом говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Согласно данным пресс-службы президентской администрации, Путин поручил Минкульту вместе с Министерством просвещения предоставить предложения «по включению тематик, связанных с повышением престижа профессии педагога, в государственный заказ на создание игровых, документальных и мультипликационных фильмов, социальной рекламы» и ожидает доклад по данной теме до 30 ноября.

До этого стало известно, что уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась к главе комитета Государственной думы по просвещению Ольге Казаковой с предложением предоставить выпускникам педагогических вузов и колледжей отсрочку от армии, при условии их трудоустройства в школу.

Ранее Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует.