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Путин поручил принять меры для повышения престижа профессии педагога

Путин поручил включить тему повышения престижа профессии педагога в госзаказ на фильмы

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Алексей Даничев/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин поручил Министерству культуры включить тему повышения престижа профессии педагога в госзаказ на создание фильмов и социальной рекламы. Об этом говорится в перечне поручений на сайте Кремля.

Согласно данным пресс-службы президентской администрации, Путин поручил Минкульту вместе с Министерством просвещения предоставить предложения «по включению тематик, связанных с повышением престижа профессии педагога, в государственный заказ на создание игровых, документальных и мультипликационных фильмов, социальной рекламы» и ожидает доклад по данной теме до 30 ноября.

До этого стало известно, что уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец обратилась к главе комитета Государственной думы по просвещению Ольге Казаковой с предложением предоставить выпускникам педагогических вузов и колледжей отсрочку от армии, при условии их трудоустройства в школу.

Ранее Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» не существует.

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