Посол Германии покинет Россию в конце недели

Немецкий посол в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что покидает свою должность и уезжает из Москвы по причине окончания командировки спустя четыре года пребывания на своей должности. Об этом сообщает ТАСС.

«Через несколько дней я покину Москву после четырех лет работы здесь. Это были совершенно необычные четыре года. Они были увлекательными, разочаровывающими, счастливыми и печальными. Но никогда не были скучными», — сказал дипломат на приеме по случаю своего отъезда из России.

До этого посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия многократно пересекала «красные линии», передавая Украине вооружение. По его словам, Берлин поставляет Киеву большое количество боеприпасов, системы противовоздушной обороны, самоходные гаубицы и танки Leopard. Кроме того, германская сторона оперативно заменяет свои танки, подбитые в ходе конфликта, чтобы украинское контрнаступление прошло успешно.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.