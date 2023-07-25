Белоруссия направила запрос на вступление в БРИКС

Министерство иностранных дел Белоруссии сообщило, что в мае Минск обратился к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение стран и также рассчитывает на развитие отношений в разных форматах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Данное решение стало абсолютно логичным шагом в контексте реализации белорусских подходов по расширению взаимодействия в многосторонних форматах с традиционными партнерами и дружественными государствами», — говорится в сообщении МИД Белоруссии.

Ранее сообщалось, что расширение блока БРИКС может отрицательно повлиять на экономическое развитие стран Запада, в частности на США и курс доллара.

Очередной саммит БРИКС будет проходить с 22 по 24 августа 2023 года в ЮАР. Более 20 государств официально подали заявки на вступление в объединение. При этом расширение блока может серьезно ударить по Соединенным Штатам и другим западным странам, ВВП которых упадет до уровня блока. Более того, число государств, желающих присоединиться к этой международной организации, продолжает расти.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС перешли на путь дедолларизации.