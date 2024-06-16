Ученые раскрыли новый секрет японского долголетия

Исследование японских ученых показало, что употребление в пищу мелкой рыбы целиком может увеличить продолжительность жизни. Результаты были опубликованы в журнале Public Health Nutrition.

В японской кухне принято употреблять небольшие виды рыб целиком, например, атлантическую мойву, корюшку и сардины. Головы рыб, кости и органы богаты полезными веществами, в том числе кальцием и витамином А.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 80 тысяч японцев в возрасте от 35 до 69 лет. У женщин, которые ели мелкую рыбу один-три раза в месяц, риск летального исхода был примерно на 30% ниже, чем у тех, кто ел ее реже.

Мужчины получили такую же пользу от употребления мелкой рыбы целиком. Но данные были менее убедительными. Возможно, это связано с биологическими различиями между полами. Также результаты могут объясняться тем, что в исследовании приняло участие недостаточно мужчин.

Авторы учли другие факторы риска летального исхода: возраст участников, статус курения и потребления алкоголя, наличие избытка веса и общее качество диеты. За пациентами наблюдали в среднем девять лет.

Ученые считают, что после дополнительных исследований в других странах употребление мелкой рыбы могло бы стать доступным средством для продления жизни.

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