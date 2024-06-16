Полиция Германии арестовала фанатов сборных Сербии и Англии

Полиция немецкого Гельзенкирхена арестовала фанатов сборных Сербии и Англии, которые участвовали в драке перед очным поединком команд, передает Sky News .

Правоохранительные органы отмечают, что в потасовке участвовали именно сербы и англичане.

Сборная Англии встретится с командой Сербии в воскресенье, 16 июня, эта игра начнется в 22:00 по московскому времени. В последний раз Англия играла с Сербией в 2003 году в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу Англии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее английские и сербские фанаты подрались перед матчем Евро-2024.