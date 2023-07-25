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Патрушев: санкции против РФ могут привести к катастрофе во всем мире

Патрушев: санкции против РФ могут привести к мировой катастрофе в сфере продовольствия

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что санкции против России могут обернуться катастрофой для мира в продовольственном секторе. Об этом он заявил в ходе совещания высоких представителей БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), проходящего в ЮАР, передает «Российская газета».

«Ситуацию усугубляет ведущаяся против России беспрецедентная санкционная война, которая грозит катастрофическими последствиями для мирового продовольственного сектора», — заявил Патрушев.

Ранее Патрушев на встрече в ЮАР с коллегами по БРИКС заявил, что США и их союзники делают все для эскалации конфликта на Украине. По его словам, этому служит наращивание поставок вооружений Украине, включая снаряды с обедненным ураном, дальнобойные крылатые ракеты «воздух — земля», а также кассетные боеприпасы, запрещенные во многих странах мира.

До этого Патрушев заявил, что БРИКС в отличие от Североатлантического альянса может сыграть важную роль в международных отношениях. По его мнению, государства БРИКС объединяет признание главенства международного права и координирующей роли Организации Объединенных Наций. Кроме того, эти страны, отметил он, не вмешиваются во внутренние дела независимых государств, а также готовы бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы и с пониманием относиться к суверенным решениям других игроков.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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