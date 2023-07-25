Пашинян заявил, что работа над мирным соглашением между Ереваном и Баку продолжается

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку еще не достигли единого соглашения по проекту мирного договора между странами, передает ТАСС.

По его словам, работа над договором продолжается.

«Проект мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном пока не готов к подписанию», — отметил Пашинян.

25 июля Никол Пашинян заявил, что мирового порядка, обеспечивавшего стабильность на Южном Кавказе, больше не существует.

22 июля лидер Пашинян обозначил «красные линии» Армении в переговорах с Азербайджана. Армянский лидер отметил, что власти республики в переговорном процессе с Баку уделяют особое внимание вопросам собственного суверенитета и безопасности этнических армян, которые проживают в Карабахе.

5 июля президент России Владимир Путин подтвердил стремление Москвы помогать в заключении договора между Ереваном и Баку.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.