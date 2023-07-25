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В Кремле ответили на предложение Литвы экспортировать зерно Украины через балтийские порты

Песков назвал суверенным правом балтийских стран экспорта зерна из Украины через свои порты

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Shutterstock

Москва считает суверенным правом балтийских государств использовать свои порты с целью экспорта украинского зерна. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песко, комментируя предложение Литвы использовать балтийские порты для экспорта украинского зерна.

«Это суверенное право этих государств, и здесь вряд ли мы что-то должны оценивать. Для нас очень важно, чтобы разные каналы поставок не использовались киевским режимом в военных целях...» — указал Песков.

По его словам, также не должно осуществляться террористических нападений на территорию РФ.

«С этим мы будем продолжать бороться», — подчеркнул представитель Кремля.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш предложил РФ вернуться к зерновой сделке с идеями из его письма Владимира Путину. Президент РФ заявил, что зерновая сделка не оправдала своего гуманитарного предназначения. Поэтому, указал Путин, Москва возразила против дальнейшего продления сделки и с 18 июля завершила ее реализацию.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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