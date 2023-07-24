Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин прибыл во Владивосток. Он начал традиционную ежегодную поездку по регионам Дальнего Востока и Сибири, сообщает ТАСС.

В этом городе глава кабинета министров выступит на пленарной сессии форума «Развитие малых городов и исторических поселений». Кроме того, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета он проведет встречу с участниками образовательной программы «Архитекторы.рф».

У Мишустина запланирован и ряд других мероприятий, в том числе встречи с губернаторами.

Ранее Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что экономика страны продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции.

Ранее Путин заявил, что российский Мишустин доложил ему о «взрывном» росте внутреннего туризма в России.