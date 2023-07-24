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Путин пригласил африканские страны принять участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Путин пригласил представителей африканских стран на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пригласил представителей африканских стран принять участие во Всемирном фестивале молодежи, который в марте 2024 года пройдет в Сочи. Об этом он написал в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», опубликованной на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что вывод на новый, более высокий уровень сотрудничества в гуманитарной сфере, в области культуры, спорта, СМИ соответствует общим интересам. Поэтому президент России сказал, что приглашает «наших молодых африканских друзей» на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи. Глава государства отметил, что на фестиваль приедут свыше 20 тысяч представителей свыше чем из 180 стран. По словам российского президента, форум в Сочи предназначен для неформального, дружеского, открытого диалога, который свободен от идеологических и политических барьеров, расовых и религиозных предрассудков и объединяет молодежь вокруг идей прочного и устойчивого мира, процветания и созидания.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что по итогам саммита Россия — Африка готовится к подписанию весомый пакет соглашений и меморандумов.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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