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Лукашенко едет в Москву

Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву, где встретится с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Первый — на переговоры в Россию», — говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко проведут встречу 23 июля. «Пул Первого» сообщал, что лидеры обсудят много тем: вопросы безопасности, экономическое взаимодействие, реализацию союзных программ, совместное противостояние незаконному санкционному давлению, международную повестку дня.

В Кремле в свою очередь рассказали, что президенты поговорят о дальнейшем развитии стратегического партнерства и интеграционном взаимодействии в рамках Союзного государства.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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