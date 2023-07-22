Лукашенко едет в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Москву, где встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Первый — на переговоры в Россию», — говорится в сообщении.

Путин и Лукашенко проведут встречу 23 июля. «Пул Первого» сообщал, что лидеры обсудят много тем: вопросы безопасности, экономическое взаимодействие, реализацию союзных программ, совместное противостояние незаконному санкционному давлению, международную повестку дня.

В Кремле в свою очередь рассказали, что президенты поговорят о дальнейшем развитии стратегического партнерства и интеграционном взаимодействии в рамках Союзного государства.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.