Захарова заявила, что Киев должен восстановить аммиакопровод

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина должна заняться восстановлением аммиакопровода «Тольятти — Одесса», прежде чем просить за рубежом деньги на свои планы. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Так она прокомментировала заявление премьер-министра Украина Дениса Шмыгаля о том, что Киев разработал план, по которому он «заново отстроит Каховскую ГЭС».

«Сначала им нужно восстановить уничтоженный самими же аммиакопровод и не на выклянченные у мирового сообщества, а на свои. А потом уже продолжат обирать кредиторов на очередные фантазии», — сказала она.

Также Захарова заявила, что Запад мог бы «скинуться» на ремонт разрушенного в результате взрыва аммиакопровода «Тольятти – Одесса» ради сохранения зерновой сделки. По словам Захаровой, так Запад сможет доказать принципиальную важность сделки, а найти средства не составит труда, с учетом колоссальных объемов уже выделенной Украине военной помощи.

Ранее военный эксперт раскрыл, что изменится в Черном море после окончания зерновой сделки.