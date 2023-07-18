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ЕС анонсировал расширение антироссийских санкций

РАР: послы стран ЕС могут принять решение о расширении санкций против России 19 июля

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Послы при Евросоюзе в среду, 19 июля, могут принять решение о расширении антироссийских санкций. Об этом сообщило агентство РАР.

«В среду на заседании послов стран-членов при ЕС, вероятно, будет принято решение о расширении санкций против России», — уточнил источник агентства в органах ЕС.

По его словам, в санкционные списки собираются внести новые лица и организации. Источник не исключил расширение перечня на более чем десять позиций. Он обратил внимание, что речь идет о лицах и организациях, которые несут ответственность за «дезинформационные действия».

Предыдущий, десятый пакет санкций против России ЕС ввел в конце февраля. Его оценили в €11,4 млрд.

Американские власти оценили возможность смягчить санкции против РФ при возврате зерновой сделки. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что администрация не рассматривает возможность пересмотра рестрикций в отношении России для возобновления действия Стамбульских договоренностей.

Ранее ученые придумали, как снизить цены на черную икру после введение антироссийских санкций.

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Санкции против России
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