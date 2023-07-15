В США и ЕС удивлены позицией Африки в вопросе многополярного мира

Страны Африки удивили США и ЕС нейтральной позицией по конфликту на Украине и поддержкой многополярного мира. Об этом пишет обозреватель National Interest Тед Снайдер.

«Ни одна страна в Африке не присоединилась к санкциям США против России, и доминирующей позицией континента был нейтралитет», — отметил обозреватель.

Снайдер добавил, что Вашингтон надеялся на поддержку стран Африки и резкого осуждения России. Но США получили обратный эффект, так как большинство стран континента не только не выступили с обвинением России, но и возложили ответственность за развязывание конфликта на Запад.

Кроме того, страны Африки больше не хотят «выбирать сторону в мире» для сотрудничества или блоки в новой холодной войне.

До этого РИА Новости сообщало, что президент Демократической республики Конго Феликс Антуан Чисекеди возглавит делегацию страны на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.