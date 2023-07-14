Блинкен раскритиковал Лаврова за неизменность позиции по Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не услышал от главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в Джакарте никаких указаний на изменения в позиции РФ касательно конфликта на Украине, назвал это «непродуктивным» и не конструктивным». Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен отметил, что «существует яркое различие в том, на чем сосредоточены мы (США)… и то, что мы услышали от министра Лаврова».

Госсекретарь отметил, что в отличие от Соединенных Штатов и многих других государств, Лавров «сосредоточен исключительно на негативном контексте и повестке и фактически приписывает американской стороне любую проблему в мире».

До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров агрессивно отреагировал на его призыв на форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вывести российские силы с Украины, а также назвал это частью заговора Запада.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее Минфин США расширил санкции против России.