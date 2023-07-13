Байден рассказал, как быстро дал согласие на прием Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден встретился со своим финским коллегой Саули Ниинистё в ходе визита в Хельсинки, пишет Iltalehti. Во время переговоров лидеры коснулись темы саммита Североатлантического альянса, который накануне завершился в Литве и стал первым для Финляндии в качестве нового участника блока.

«Должен сказать, что на этой неделе в Вильнюсе было здорово наблюдать, как вы создавали единство», — обратился Ниинистё к Байдену.

В ответ президент США отметил, что рад снова побывать в Финляндии и напомнил своему коллеге о его визите в Вашингтон в прошлом году, в рамках которого он спрашивал о поддержке курса Хельсинки в Североатлантический альянс.

«Мне потребовалось около трех секунд, чтобы сказать «да», — со смехом заявил Байден.

Официальный визит президента США в Финляндию стартовал 13 июля, он приехал в Хельсинки после двухдневного саммита НАТО, который закрылся в Вильнюсе 12 июля. В рамках поездки Байден встретился с Ниинистё и рядом высокопоставленных финских чиновников. При этом он также планирует поучаствовать в переговорах с премьер-министрами северных стран — Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, — на которых будет идти диалог об углублении сотрудничества между этими государствами и США, в том числе в сфере безопасности.

Ранее сообщалось, что вступление Финляндии в НАТО увеличило риски конфронтации в Европе.