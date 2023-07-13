Посол Антонов осудил реакцию США на укрепление связей между РФ и Белоруссией

Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов назвал лицемерной реакцию Вашингтона на развитие отношений между Россией и Белоруссией в военно-ядерной сфере. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Москва не удивлена склонностью американской стороны и ее союзников «выворачивать наизнанку факты и логику».

«Возмущение администрации развитием российско-белорусского сотрудничества в военно-ядерной сфере лицемерно и не выдерживает критики», — сказал Антонов.

Дипломат обратил внимание на то, что в коммюнике НАТО прописано, — размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии подрывает стабильность и безопасность в Евро-Атлантическом регионе, при этом в документе указано, что ядерное оружие США в Европе предназначено для поддержания мира.

Антонов заявил, что страны-члены НАТО не скрывают антироссийской направленности их ядерного оружия и учения, постоянно призывая к продвижению соответствующей инфраструктуры к границам Республики Белоруссия и Российской Федерации.

Посол РФ подчеркнул, что предпринимаемые российской стороной шаги направлены на защиту «в условиях развязанной против России «тотальной гибридной войны».

Дипломат добавил, что в отличие от Североатлантического альянса речь идет о мерах безопасности на территории Союзного государства, «которая образует единое оборонное пространство».

В марте этого года президент России Владимир Путин объявил, что российское ядерное оружие будет размещено на территории соседней Белоруссии. Российский лидер объяснил, что Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а делает то, что делали Соединенные Штаты на протяжении десятилетий.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.