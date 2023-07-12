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В Грузии назвали страхи НАТО

В «Грузинской мечте» заявили, что НАТО боится быть втянутой в вооруженный конфликт

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Global Look Press

Председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе заявил, что Североатлантический альянс боится быть вовлеченным в вооруженную конфронтацию. Об этом сообщает ТАСС.

«Нас спрашивают, боимся ли мы войны? Как будто, когда боишься войны — это плохо. Боишься, потому что не хочешь, чтобы население оказалось в таком же положении, как на Украине. <…> Этот страх нормален. Этот страх отражен и в коммюнике НАТО. НАТО боится [войны]. Ну и если Грузия боится, то это естественно», — заявил Кобахидзе.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Организация Североатлантического договора сделает украинское государство безопаснее, а Украина сделает сильнее НАТО.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.

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