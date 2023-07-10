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МИД Украины призвал Германию не повторять ошибку Меркель

Кулеба призвал Германию не повторять ошибку Меркель и не стопорить вступление Киева в НАТО

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил. что Германии не следует повторять ошибку бывшего федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель и не блокировать вступление Киева в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я призываю немецкое правительство не повторять ошибку канцлера Меркель в 2008 году, которая однозначно высказалась против интеграции Украины в НАТО», — заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что в 2008 году государства альянса были недостаточно смелыми для принятия такого «исторического решения» и не смогли обеспечить безопасность евроатлантической зоны, из-за чего «Россия начала агрессивнее себя вести».

До этого стало известно, что Украину не примут в НАТО на саммите альянса в июле, но намерены заявить, что «ее место в альянсе», однако о полной формулировке все еще идут споры.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.

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