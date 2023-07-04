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В Кремле анонсировали международный телефонный разговор Путина

Песков сообщил, что Путин 4 июля проведет международный телефонный разговор

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин во вторник, 4 июля, намерен провести международный телефонный разговор, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть также и международный телефонный разговор в планах ближе к вечеру», — уточнил пресс-секретарь российского президента.

Информацию, с кем именно запланирован у Путина телефонный разговор, Песков не привел. Также нет сведений, какие вопросы будет обсуждать Путин во время телефонного разговора.

В субботу, 1 июля, стало известно о планах Путина провести телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанием.

30 июня Путин провел телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди. Путин и Моди в ходе беседы подтвердили намерение Москвы и Нью-Дели укреплять стратегическое партнерство.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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