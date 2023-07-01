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У Путина состоялся телефонный разговор с президентом Абхазии

Путин в телефонном разговоре с президентом Абхазии обсудил действия властей РФ при мятеже

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин по инициативе абхазской стороны провел телефонный разговор с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Лидер Абхазии в беседе с Путиным поддержал предпринятые российским руководством действия по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан страны и стабильности в РФ во время попытки мятежа 24 июня со стороны главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Сообщается также, что глава российского государства и Бжания обсудили вопросы двусторонней повестки, в том числе реализацию планов по социально-экономическому развитию Абхазии.

30 июня Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Путин и Моди в ходе беседы подтвердили намерение Москвы и Нью-Дели укреплять стратегическое партнерство.

Кремль уточнил, что разговор лидеров «носил содержательный и конструктивный характер».

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.

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