Глава МО Белоруссии Хренин пришел к Лукашенко с ядерной бомбой

Глава белорусского министерства обороны Виктор Хренин подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко муляж первой советской ядерной бомбы. Об этом информирует «БелТА».

«Разрешите вам вручить символично — первая ядерная бомба, которая была изобретена в 1949 году в Советском Союзе», — заявил Хренин перед докладом главе государства.

При этом Лукашенко подчеркнул, что не желает, чтобы враги страны вообразили себе радость Белоруссии по поводу ядерного оружия.

«Это просто символически», — заключил он.

Ранее на встрече с Лукашенко в Сочи президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начнет размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля, когда завершится подготовка соответствующих сооружений. По словам Лукашенко, Россия воспользуется ядерным оружием в том случае, если Запад загонит Путина в угол.