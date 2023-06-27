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Глава МО Белоруссии Хренин пришел к Лукашенко с ядерной бомбой

Министр обороны Белоруссии Хренин подарил Лукашенко копию советской ядерной бомбы

Глава белорусского министерства обороны Виктор Хренин подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко муляж первой советской ядерной бомбы. Об этом информирует «БелТА».

«Разрешите вам вручить символично — первая ядерная бомба, которая была изобретена в 1949 году в Советском Союзе», — заявил Хренин перед докладом главе государства.

При этом Лукашенко подчеркнул, что не желает, чтобы враги страны вообразили себе радость Белоруссии по поводу ядерного оружия.

«Это просто символически», — заключил он.

Ранее на встрече с Лукашенко в Сочи президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начнет размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля, когда завершится подготовка соответствующих сооружений. По словам Лукашенко, Россия воспользуется ядерным оружием в том случае, если Запад загонит Путина в угол.

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