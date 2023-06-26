Путин: бойцов ЧВК «Вагнер» использовали втемную

Президент РФ Владимир Путин заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» использовали втемную, подстрекая к военному мятежу. Он сообщил об этом в обращении к россиянам, которое транслируется на канале «Россия 24».

По его словам, организаторы мятежа пошли на преступные действия, ведущие к расколу страны в условиях колоссальной внешней угрозы.

«Мы знали и знаем, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» — это тоже патриоты России. Они доказали это своим мужеством на поле боя», — сказал президент.

Он подчеркнул, что по его прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.