Тихановская считает, что Пригожин является угрозой соседним с Белоруссией странам

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская считает, что отъезд главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссию создаст новую угрозу безопасности соседним с республикой странам — Польше, Литве и Латвии. Об этом сообщает Bloomberg.

Тихановская отмечает, что потенциальное прибытие бойцов «Вагнера» в Белоруссию провоцирует множество рисков. Среди них Тихановская выделила возможные репрессии в отношении оппонентов президента страны Александра Лукашенко, а также присутствие в республике российских военных и размещение там тактического ядерного оружия из РФ.

Оппозиционерка предположила, что в Белоруссии Пригожин может заняться обучением российских солдат, торговлей оружием или планированием атак на Украину.

23 июня Евгений Пригожин заявил, что силы Министерства обороны России якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию Российской Федерации c «маршем справедливости». В российском оборонном ведомстве его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Государственная дума, Совет федерации и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с главой ЧВК «Вагнер», в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.