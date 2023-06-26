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В правительстве Германии рассказали, за кого болели во время мятежа Пригожина

Секретарь кабмина ФРГ Хебенстрайт: Берлин наблюдал за мятежом Пригожина, не выбирая сторону

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Пресс-служба «Конкорда»

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебенстрайт заявил, что в правительстве Олафа Шольца не выдвигают собственных идей относительно мятежа Пригожина 24 июня, поскольку правительство «пока не может разобраться в событиях выходных в России», передает Berliner Zeitung.

Отмечается, что канцлер Олаф Шольц был «очень сдержан» во всем, что касается мятежа Пригожина, упоминая его только как «попытку государственного переворота». По мнению авторов статьи Berliner Zeitung, правительство ФРГ не хочет давать оценку мятежу ЧВК «Вагнер».

«Мы мало что можем сделать — только наблюдать. <..> Мы пережили очень волнующие часы. Это было «очень, очень серьезное дело»», — заявил пресс-секретарь кабмина ФРГ.

Ранее президент Казахстана Токаев назвал мятеж Пригожина внутренним делом России.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости».

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, после чего президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях участия в вооруженном мятеже.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании».

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Мятеж Пригожина
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