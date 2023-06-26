Лавров сообщил о расследовании иностранного вмешательства в мятеже Пригожина

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью RT, что российские спецслужбы уже расследуют версию о причастности иностранных акторов к мятежу Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» 24 июня.

Политик подчеркнул, что МИД «не занимается сбором доказательств о совершаемых противоправных действиях», однако соответствующие структуры «уже в этом разбираются».

Ранее глава Сербии Вучич призвал не сомневаться в иностранном участии в мятеже Пригожина.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.