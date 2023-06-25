Генсек НАТО и Эрдоган обсудили ситуацию в России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 25 июня, провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которых они обсудили развитие ситуации в России на фоне действий частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярию главы турецкого государства.

«В ходе переговоров обсуждались последние события в России. Было заявлено, что спад напряженности в России предотвратил необратимые гуманитарные катастрофы на украинской арене», — заявили в канцелярии.

Кроме того, генсек Североатлантического альянса и турецкий лидер обсудили вопрос вступления Швеции в блок. Как указали в канцелярии, было заявлено, что Анкара по-прежнему положительно относится к членству шведского государства в Североатлантическом альянсе, «но законодательные изменения не имеют смысла, пока сторонники (запрещенной Турцией) Рабочей партии Курдистана свободно организуют акции» в этом королевстве.

Ранее Эрдоган заявлял о готовности Турции помочь России в ситуации с ЧВК «Вагнер».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.