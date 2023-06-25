Госсекретарь США не стал комментировать сообщения о контактах с ВС РФ

Государственный секретарь США Энтони Блинкен не стал комментировать информацию, связывались ли представители Соединенных Штатов с российскими военными по вопросу обеспечения ядерной безопасности на фоне ситуации вокруг ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает телеканал NBC, передает ТАСС.

«Я не буду вдаваться в детали дипломатических коммуникаций с Россией. Но, конечно, мы всегда следим за ситуацией в случае нестабильности в крупных государствах, особенно обладающих ядерным оружием», — сказал он.

Ранее Блинкен заявлял, что ситуация, произошедшая накануне в России, вокруг ЧВК «Вагнер» является внутренним делом РФ.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.