Вучич: мятеж Пригожина будет иметь серьезные последствия для России

Президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink заявил, что в мятеже основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 24 июня участвовали иностранные силы.

«Не хочу говорить, кто участвовал в этом извне, но даже не сомневайтесь, не должно быть никаких сомнений», — заявил политик.

По словам сербского лидера, в России иностранным службам действовать было проще, чем в Сербии, где они также участвуют «в бесчисленном множестве вещей». Вучич заявил, что в Сербии они «не принимали окончательного решения, потому что они будут учить некоторых людей, которые ничего не знают», в России же, как отметил Вучич, «они знали точно и выбрали тему, заявили – у нас есть коррумпированные люди на некоторых постах, что частично верно». Также сербский президент привел данные опроса, которые указывают на значительный протестный потенциал в российском обществе.

По словам Вучича, причиной уверенности ЧВК «Вагнер» в своих силах стала предоставленная ей российским государством техника и «сила мира», а также уверенность в том, что президент Владимир Путин не будет вмешиваться в ситуацию.

«Я убежден, в отличие от большинства других, которые говорят — гора качнулась, мышь родилась, что это будет иметь глубокие и серьезные последствия», — заявил политик.

Ранее канцлер Австрии Нехаммер заявил, что события в России имеют внутренний характер.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.