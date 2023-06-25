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В КНДР заявили о закате эпохи доллара и США

ЦТАК: новые заявки на вступление в БРИКС говорят о закате эпохи доллара и США

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KCNA/Reuters

Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК) написало, что увеличение числа участников саммита БРИКС в Кейптауне из числа развивающихся стран и выдвижение на повестку дня саммита вопроса о расширении БРИКС свидетельствует о закате эпохи доллара и США.

В ходе саммита в Кейптауне принимающая страна ЮАР заявила о стремлении 19 стран присоединиться к БРИКС.

«Основным фактором, который подталкивает многие страны, большие и малые, к вступлению в БРИКС, является нынешний несправедливый и иррациональный международный экономический порядок, ядром которого является международная валютная система, основанная на долларе и возглавляемая США», — заявил автор статьи, международный аналитик Чон Иль Хён.

Чон отметил, что именно доллар и военная мощь были двумя столпами, на которых строилось доминирование США в мире со времен окончания Второй мировой войны. По словам корейского аналитика, используя свою роль в мировой экономике, США произвольно вводили санкции против «стран, которые им не нравились». Однако, отмечает Чон, после ввода санкций в отношении Россиии США «в итоге попали в собственную ловушку».

«Члены БРИКС договорились содействовать расчетам в национальной валюте в торговле между странами-членами и дружественными странами. <..> Беспрецедентное международное движение за ограничение использования доллара и стремление многих стран мира присоединиться к БРИКС приближают конец доллара как ключевой валюты и, следовательно, конец гегемонии США», — резюмировал корейский аналитик.

Ранее посол РФ в Каракасе заявил, что у Венесуэлы есть перспективы вступления в ЕС.

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