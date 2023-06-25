В офисе Зеленского назвали феноменальным решение Пригожина

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил разочарование действиями главы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина после его решения развернуть колонны группировки и их отводе из Ростова-на-Дону в полевые лагеря. Своей реакцией украинский политик поделился в Twitter.

В своем посте Подоляк назвал выбор Пригожина «феноменальным».

«Вы почти свели на нет [президента России Владимира] Путина, взяли под контроль центральную власть, дошли до Москвы и вдруг... отступаете», — написал советник главы офиса Владимира Зеленского, обращаясь к Пригожину.

Ранее Подоляк заявлял, что Киеву выгодно, чтобы в России началась «полноценная гражданская война» для завершения конфликта на Украине.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.