Песков заявил, что ночных обращений Путина не запланировано

Пресс-секретарь президента Российской Федерации заявил, что нового телеобращения Владимира Путина в ближайшее время ждать не стоит. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы вам все рассказали — все, что хотели и могли рассказать. Каких-либо новых — сегодня или ночью — обращений президента не планируется», — заявил Песков.

Он повторил, что Путин сегодня целый день находился в Кремле и продолжал работать.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках очередного телефонного разговора обсудили результаты переговоров с главой частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.