Президент Грузии призвала пересмотреть визовый режим для россиян из-за происходящего в РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала премьер-министра Ираклия Гарибашвили созвать Совет безопасности в связи с ситуацией в России, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что в связи с возможной волной миграции из России нужно ужесточить контроль на границе, пересмотреть визовый режим для россиян, а также обсудить вопрос с Абхазией и Южной Осетией.

«Совет должен обсудить реакции в Абхазии и Цхинвале, чтобы не дать возможность сепаратистам использовать эти события для того, чтобы разжечь неуместные страхи в населении», — заявила Зурабишвили.

В Twitter она написала, что «с учетом возможной новой волны миграции» граница Грузии должна строго контролироваться.

Между тем в МВД Грузии сообщили, что необходимости в закрытии границы с Россией, к которому призвала оппозиция, нет, передает Sputnik. В ведомстве подчеркнули, что ситуация полностью контролируется и рост потока пассажиров и транспорта на КПП «Дарьял» не наблюдается.

24 июня силы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону. Президент РФ Владимир Путин заявил о мятеже и назвал «ударом в спину» попытку расколоть общество.

В Минобороны РФ заявили, что распространяемые в соцсетях от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщения и видео о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией.