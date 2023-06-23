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МИД РФ призвал Баку разблокировать движение по Лачинскому коридору

МИД РФ призвал Азербайджан разблокировать движение по Лачинскому коридору в полном объеме

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва призывает Баку разблокировать движение по Лачинскому коридору в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с перекрытием азербайджанской стороной въезда в Лачинский коридор обращаем внимание на то, что подобные действия являются нарушением положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года», — сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что в Нагорном Карабахе продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация в связи с перекрытием Лачинского коридора со стороны Азербайджана. По его словам, азербайджанская сторона препятствует движению представителей Красного Креста через Лачинский коридор, из-за чего в Карабахе не хватает лекарств и продовольствия. Премьер-министр Армении в очередной раз подчеркнул, что вопрос о разблокировании Лачинского коридора должен быть вынесен на обсуждение Совета Безопасности ООН.

До этого президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил, что РФ никогда не меняла своей позиции по Лачинскому коридору.

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