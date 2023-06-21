Премьер Катара оценил роль России в продовольственной безопасности

Премьер-министр, глава Министерства иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани в рамках встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным отметил ключевую роль Российской Федерации в обеспечении энергетической и продовольственной безопасности в мире. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия играет ключевую роль на энергетическом рынке, в сфере продовольственной безопасности, в плане безопасности поставок», — заявил катарский премьер.

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани также предложил Мишустину обсудить дальнейшее сотрудничество сторон в этих сферах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава ведомства Сергей Лавров 22 июня проведет в Москве переговоры с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани.

До этого президент Коморских островов Азали Асумани, возглавляющий Африканский союз, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным назвал целью мирной миссии африканских лидеров побудить Россию вступить в переговоры с Украиной.