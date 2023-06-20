Вашингтон намерен изучить «влияние России» на политику в отношении Украины на Западе

Госдепартамент США объявил о поиске подрядчика для реализации программы по изучению «влияния России» на политику в отношении Украины в западных странах, передает RT со ссылкой на соответствующий документ. Уточняется, что ведомство хочет получить ответ на вопрос, какие уязвимости жителей этих государств Москва «вероятно попытается использовать» в ближайшие два года, чтобы повлиять на их отношение к киевскому режиму.

«Для осуществления поддержки исследований, направленных на выявление и разоблачение поддерживаемых Кремлем дезинформационных и пропагандистских нарративов, тактик и субъектов, а также определение эффективных тактик, инструментов, технологий и стратегий для противодействия российской дезинформации на Украине, в Белоруссии и Евразии в 2023 финансовом году будет заключено соглашение о сотрудничестве», — говорится в описании гранта.

Сообщается также, что объем финансирования проекта — $1 млн. Срок его реализации составит два года.

Ранее стало известно, что Госдеп США намерен профинансировать «национальное восстановление» Украины.