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Официальный Киев сообщил о попытках Москвы вести переговоры до начала спецоперации

Глава офиса президента Украины Ермак: РФ до начала спецоперации пыталась вести переговоры с Киевом

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Максим Гучек/БелТА/РИА «Новости»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Москва до февраля 2022 года пыталась добиться своих целей путем переговоров с Украиной. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Ермак подчеркнул, все, чего Москва не смогла добиться в рамках многочасовых переговоров, она попыталась достичь военным средствами 24 февраля 2022 года.

Он добавил, что украинская сторона пошла на Минские соглашения под давлением западных стран, но сегодня Киеву не нужны посредники на переговорах.

Он добавил, что в текущий момент Украина работает над тем, чтобы «выиграть битву» за такие страны, как Бразилия и Индия, которые поддерживают дружеские связи с Россией.

Ранее Ермак заявил, что второе Минское соглашение 2015 года затруднило попытки достичь договоренности с Россией.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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