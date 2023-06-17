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Главы шести африканских стран приехали на встречу с Путиным после встречи с Зеленским

Кобяков сообщил, что на ПМЭФ прибыли главы шести африканских государств для встречи с Путиным

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Главы шести африканских стран прибыли в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил на итоговой пресс-конференции Петербургского международного экономического форуме советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке форума Антон Кобяков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кобякова, в мероприятии ПМЭФ поучаствовали свыше 150 высокопоставленных официальных лиц.

«А сейчас в Петербург прилетели главы шести африканских государств для встречи с президентом [РФ]», — добавил Кобяков.

Другие подробности по визиту глав африканских государств на экономическое мероприятие не приводятся.

Петербургский международный экономический форум проходит с 14 по 17 июня 2023 года. Это одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире.

Перед этим делегация из африканских стран посещала Киев. Там проводилась встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. В рамках данной встречи участники делегации предоставили свой мирный план по урегулированию конфликта.

Власти ЕС заявляли, что Брюссель не станет поддерживать африканскую мирную инициативу.

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ПМЭФ-2023
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